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Kırşehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Kırşehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi
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Kırşehir'de Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından muharrem ayı nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı çıkışında aşure ikramı düzenlendi. Vali Murat Sefa Demiryürek, paylaşma ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kırşehir'de Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı çıkışında düzenlenen etkinliğe Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vali Demiryürek, mübarek cuma günü ve muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildiğini, paylaşma ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Demiryürek, hazırlanmasında ve dağıtımında emeği geçenlere, katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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