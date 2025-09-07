Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Kırşehir İl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında musiki dinletisi gerçekleştirildi.

İmaret Camisi önünde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programda konuşan İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Cengiz Küçük, cami görevlileri Oğuzhan Kaya ve Ömer Olgun öncülüğünde düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Hazreti Peygamber'in dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesinin önemini vurgulayan Küçük, "Peygamber Efendimiz'in doğumu, insanlık tarihi için bir dönüm noktası ve alemlere rahmet vesilesidir. Bu anlamlı zamanda O'nu anmak ve anlamak için bir araya geldik. O'na olan sevgi ve bağlılığımızı en güzel ifadelerden biri olan nağmelerle, salavatlarla dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Tasavvuf musikisi sanatçısı Selman Çevik, programda ilahi, naat ve kasideler seslendirdi, izleyenler ise eserlere salavatlarla eşlik etti.

Cami cemaati ve Kur'an kursu öğrencileri ile vatandaşların ilgiyle izlediği programda, çeşitli ikramlar yapıldı.