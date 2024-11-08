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Kırşehir'de Lastik Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Lastik Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'de bir lastik fabrikasında kaynak yaparken çatısından düşen 41 yaşındaki işçi Murat Güzel, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR'de, lastik fabrikasında kaynak yaptığı sırada çatıdan düşen işçi Murat Güzel (41), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kırşehir- Kayseri karayolunun 7'nci kilometresinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Fabrika deposunun çatısında kaynak yapan Murat Güzel, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden düştü. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güzel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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