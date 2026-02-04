Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 lira lira ceza kesti, 3 bin 400 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi V.T hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.