Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesti, 1200 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi E.U. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.