Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

Kaman ilçesinde yapılan operasyonda, kumar oynayan 3 kişi 34 bin 812 lira ceza aldı. Ekipler, iş yerine giderek kumar oynayanlara ceza keserken, oyun malzemelerine de el koydu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesti, 1200 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi E.U. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

