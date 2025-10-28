Haberler

Kırşehir'de Koruma Altındaki 66 Kuş Ele Geçirildi

Kırşehir'de Koruma Altındaki 66 Kuş Ele Geçirildi
Kırşehir'de bir depo içerisinde 66 koruma altındaki kuş ele geçirildi. Ekipler, sultan papağanı, ispinoz ve diğer türlerden kuşları buldu. Depo sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir depoda koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen 66 kuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın deposunda koruma altındaki kuşların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan aramada 36 sultan papağanı, 24 ispinoz, 4 java ispinozu, 1 sevda papağanı ve 1 şarkıcı papağan ele geçirildi.

Depo sahibi K.G. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından ispinoz kuşları doğaya salınırken, papağanlar ise koruma altına alındı.

