Kırşehir'de Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
Çiçekdağı ilçesinde 4 gündür kayıp olan 70 yaşındaki Hayrettin Ersoy'un cesedi, jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı arama çalışmalarının ardından bulundu.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki ormanlık alanda, 4 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Kaleevci köyünde ikamet eden ve 4 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Hayrettin Ersoy'un ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dron destekli arama çalışmalarına Kayseri ve Nevşehir'den ekipler de destek verdi.

Yaklaşık 150 personelin katılımıyla civar köyler, bağlantı yolları ve arazide arama yapıldı.

Ekipler, Ömeruşağı köyü yakınlarındaki meşelik ormanda yaşlı adamın cesedine ulaştı.

Ersoy'un cenazesi Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
