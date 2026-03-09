Kırşehir'de jandarma içinde para bulunan çantayı sahibine ulaştırdı

Kırşehir'de kara yolunda içinde para bulunan el çantası, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kaman ilçesi istikametine giden sürücü B.Ö, Aydınlar köyü yakınlarında bir süreliğine mola verdi. Sürücü, otomobilin üstüne koyduğu içinde cüzdanı, parası ve özel eşyaları olan çantasını almayı unutarak yoluna devam etti.

Bir süre sonra durumu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye gelen jandarma asayiş timi, yaptıkları arama çalışmasının ardından çantayı buldu.

Jandarma ekipleri, telefonla ulaştıkları B.Ö ile bir araya gelerek, çantasını ve içindekileri teslim etti.

Sürücü B.Ö, çantasının bulunarak parasının teslim edilmesinden çok mutlu olduğunu belirterek, jandarma ekiplerinin gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.