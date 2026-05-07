Kırşehir'de Karayolu Trafik Haftası kutlandı

Kırşehir'de Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırşehir Valiliği ve ilgili kurumların işbirliğinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar açılan stantları gezdi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, programda yaptığı konuşmada, bu yıl "Bir kural bir ömür" mottosuyla hafta kapsamında etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Trafiğin doğrudan insan hayatının ortasında olduğunu, ailelerinin ve toplumun huzurunu ilgilendiren hayati bir konu olarak görülmesi gerektiğini belirten Demiryürek, herkesin evinden çıktığı andan, yeniden eve kavuşana kadar geçen sürede sürücü, yolcu ya da yaya olarak günlük yaşantıda trafiğin içinde kaldığını dile getirdi.

Poster ve afiş hazırlayarak trafik kurallarına dikkati çeken ilkokul öğrencileriyle de buluşan Demiryürek ve protokol üyeleri, çocuklardan yakınlarını trafikte uyarmalarını istedi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
