Kırşehir'de 72 bin makaron ele geçirildi

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonla 72 bin makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde bir otomobil ile iş yerinde arama yapan ekipler, 54 bini doldurulmuş 72 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
