Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheli M.T.E'nin ilçe merkezine yakın ikametinde yapılan aramada, 5 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 253 tabanca fişeği ve 34 kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.