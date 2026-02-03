Haberler

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonla 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 4 gümrük kaçağı cep telefonu ve 15 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirdi.

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde A.N'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 15 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
