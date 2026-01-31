Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada çok sayıda bandrolsüz ürün ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde M.A'ya ait iş yerinde arama yapan ekipler, 12 elektronik nargile, 11 elektronik nargile kiti, 1260 dal doldurulmuş makaron, 20 kilogram nargile tütünü ve 112 farklı ebatlarda bandrolsüz ürün ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel