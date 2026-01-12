Kırşehir'de 1 milyon 217 bin makaron ele geçirildi
Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 milyon 217 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik önemli bir darbe vuruldu.
Kırşehir'de polis ekiplerince 1 milyon 217 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 bini doldurulmuş 1 milyon 217 bin makaron, 5 sigara sarma makinesi, 249 kilogram kıyılmış tütün ve 3 kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, M.D. ile K.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel