Kırşehir'de kamyonette 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Kırşehir'de bir kamyonetin kasasında yapılan aramada 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurdukları bir kamyonette arama yapan ekipler, aracın kasasında 70 koli içerisinde poşetler halinde 1 ton 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

