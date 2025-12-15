Kırşehir'de kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda R.C. ve K.B'nin internet üzerinden temin ettikleri etil alkolden kaçak içki üreterek satışını yaptığını belirleyen ekipler, 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak 40 litre etil alkol ve 11 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.