Kırşehir'de kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kırşehir'de kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve satışı yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 40 litre etil alkol ve 11 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda R.C. ve K.B'nin internet üzerinden temin ettikleri etil alkolden kaçak içki üreterek satışını yaptığını belirleyen ekipler, 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak 40 litre etil alkol ve 11 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
