Kırşehir'de kaçak avlanan kişiye 12 bin lira ceza kesildi
Kırşehir'de yapılan denetimlerde, Kızılırmak Nehri'nde kaçak ağ ile avlanan bir kişi tespit edilerek 12 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk hizmeti kapsamında Kesikköprü mevkisinde denetim yaptı.
Denetimde, bir kişinin Kızılırmak Nehri'ne 30 metre uzunluğunda kaçak ağ gerdiği ve balık avladığı tespit edildi.
Ağa el koyan ekipler, M.Ş'ye 12 bin lira para cezası kesti.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel