Kırşehir'de kaçak avlanan kişiye 12 bin lira ceza kesildi

Kırşehir'de kaçak avlanan bir kişiye 12 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk hizmeti kapsamında Kesikköprü mevkisinde denetim yaptı.

Denetimde, bir kişinin Kızılırmak Nehri'ne 30 metre uzunluğunda kaçak ağ gerdiği ve balık avladığı tespit edildi.

Ağa el koyan ekipler, M.Ş'ye 12 bin lira para cezası kesti.