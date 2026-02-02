Kırşehir'de kaçak alkol operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 9 litre kaçak alkol ve 28 litre etil alkol ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kentte 3 ikamette yaptıkları aramada, 9 litre kaçak alkol ile 28 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.U ve K.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel