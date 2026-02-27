Haberler

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 50 litre etil alkol ve 6 litre kaçak alkol ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 50 litre etil alkol, 6 litre kaçak alkol ve 1,5 litre alkol aroması ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 ikamette yaptıkları aramada 50 litre etil alkol, 6 litre kaçak alkol ve 1,5 litre alkol aroması ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
