Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 50 litre etil alkol ve 6 litre kaçak alkol ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 ikamette yaptıkları aramada 50 litre etil alkol, 6 litre kaçak alkol ve 1,5 litre alkol aroması ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner