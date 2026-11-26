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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki şehit öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Ekipler, 1993 yılında Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırıda eşi ve 3 yaşındaki kızıyla şehit olan öğretmen Bayram Tekin'in Kırşehir'deki ve eşi şehit öğretmen Yasemin Tekin'in Osmaniye'deki kabirleri ziyaret edildi.

Kırşehir ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlıklarından personel, eş zamanlı ziyaretlerle şehit öğretmenleri dualarla andı.

Öte yandan, Jandarma görevlileri, şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlerin bakım ve temizliğini yaptı, bayraklarını değiştirdi.

Kaynak: AA