Jandarma Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı heyeti, kentteki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mahmut Erin ve beraberindekiler, kentteki şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Ailelerle bir araya gelerek sohbet eden jandarma heyeti, onların taleplerini dinledi.

Bayramlarını kutlayan Yıldırım ve Erin, aziz şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını da ifade ettiler.

Öte yandan, jandarma görevlileri, kent genelinde farklı bölge ve mezarlıklarda yer alan şehit kabirlerini ziyaret ederek bakım, temizliklerini yaptı, bayrak değişimlerini gerçekleştirdi.