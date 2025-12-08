Haberler

Kırşehir'de jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 87 yeni araç hizmete alındı

Kırşehir'de jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 87 yeni araç hizmete alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen törende, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 87 yeni araç emniyet ve jandarma teşkilatına teslim edildi. Araçlar, güvenlik birimlerinin etkinliğini artırarak vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak.

Kırşehir'de jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 87 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kente gönderilen ve bazı hayırseverlerin desteği ile alınan toplam 87 yeni aracın hizmete alınması dolayısıyla Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, jandarma ve emniyet teşkilatlarının sahadaki etkinliğini artıracak önemli bir yatırımı hizmete almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne 48, İl Jandarma Komutanlığına 25 ve daha sonra filoya eklenecek 14 araçla toplam 87 araçla vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına almayı sürdürdüklerini aktaran Demiryürek, "Bugün hizmete alınan araçların en gurur verici yanı, temin edilme biçimidir. Tam manasıyla 'devlet millet el ele' anlayışının bir eseridir. ?Hizmete alınan bu araçlar, güvenlik birimlerimizin olaylara daha hızlı müdahale etmesine, önleyici hizmetlerde sahada daha etkin ve görünür olmasına katkı sağlayacak, kamu düzeni ve asayişine önemli güç katacaktır. Araçların ilimize, teşkilatlarımıza ve yürütülen kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da yeni araçların hizmete alınması ile devletin hizmet kapasitesi güçlenirken, vatandaşın huzur ve refahını da doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Araçlarla Kırşehir'de hizmet standartlarının yükseltildiğini anlatan Erkan, yeni araçlar ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının operasyonel kabiliyeti ve olaylara müdahale hızının artacağını, vatandaşın yanında suçluların karşısında durmaya devam edileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından dua okunarak, yeni araçlar hizmete alındı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title