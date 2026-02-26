Haberler

Kırşehir'de jandarma köylerde trafik kuralları hakkında bilgi verdi

Güncelleme:
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri, köyleri ziyaret ederek trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı ve uyarıcı broşürler dağıttı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri, köylerde trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler, genel trafik kuralları, asayişe konu olayların engellenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek, uyarıcı broşürler dağıttı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Haberler.com
500

