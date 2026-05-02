Kırşehir'de, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Kırşehir Kudüs Platformu tarafından Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen programda bir araya gelen vatandaşlar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Mert Budak, filoya uluslararası sularda İsrail'in saldırısının, sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını söyledi.

Budak, zalimlerin hep kaybettiğini, İsrail ve destekçilerinin de asla amaçlarına ulaşamayacağını savundu.

Batılı devletler ve kurumların da bu suçun suç ortağı olduğunu vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Sumud Filosu'ndaki aktivistler, bugün sadece Gazze'nin değil, insanlığın onurunu savunmaktadır. Bu hukuksuz müdahale, özgürlük yürüyüşümüzü durduramayacak, aksine öfkemizi ve kararlılığımızı bileyecektir. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır. Her bir şehidimiz, her bir tutsak edilen kardeşimiz, bu direniş meşalesini daha da güçlendiriyor. Gazze bugün bir açık hava hapishanesinden, küresel bir direniş okuluna dönüşmüştür. Sumud Filosu'nu ve aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Gazze bir hapishane değil, onurlu insanların vatanıdır. İnsani yardımların önündeki tüm engeller kalkmalı, limanlar ve kapılar dünyaya açılmalıdır."

Konuşmanın ardından şehitler, mağdur ve mazlumlar ile filoda bulunanlar için dua edildi.