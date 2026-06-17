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Kırşehir'de işçi servislerinin karıştığı kazada yaralananlar taburcu edildi

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Kırşehir'in Özbağ beldesinde iki işçi servisinin karıştığı kazada yaralanan 42 kişinin tedavisi tamamlandı. 11 kişi dün, 31 kişi ise bugün taburcu edildi.

Kırşehir'de iki işçi servisinin karıştığı kazada yaralananların tedavisi tamamlandı.

Özbağ beldesinde dün meydana gelen kazada yaralanan 42 kişinin tedavileri tamamlandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından dün hastaneden ayrılan 11 kişinin ardından bugün de 31 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

Olay

Merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında dün, işçileri taşıyan Y.D'nin kullandığı 40 ACK 153 plakalı midibüs ile D.A. yönetimindeki 40 ADA 253 plakalı minibüs çarpışmış, kazada sürücüler ile servislerde bulunan 40 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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