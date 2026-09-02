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İş Yerinde Gasp Şüphesi: 4 Tutuklama

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Kırşehir'de iş yerine çağırdıkları kişileri darbedip paralarını alan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de iş yerine çağırdıkları kişileri darbedip paralarını alan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iş yerine çağırdıkları kişileri darbedip üzerlerindeki paraları zorla aldıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kırşehir ve Nevşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, V.S, E.U, A.E. ve K.Ş'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "gasp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
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