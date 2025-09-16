Kırşehir'de İlköğretim Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kırşehir'de İlköğretim Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlköğretim Haftası dolayısıyla Akpınar Bektaş Türkkanı İlkokulu'nda program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, kent genelinde 222 okulda 43 bin 415 öğrencinin dersbaşı yaptığını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencileri akademik başarı kadar değer temelli, beceri odaklı, bütüncül bir yaklaşımla geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını aktardı.

Yapay zeka ve dijital dönüşümün gündelik hayatı derinden etkilediği bir çağda yaşadıklarını, çocukların teknolojiyi iyi kullanan ve aynı zamanda insani değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Demiryürek, "Bizler, çocuklarımızı sadece sınavlara değil, değişen dünyaya, dijital dönüşüme ve insanlık onuruna yakışır bir geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. 'Anadolu'nun Ruhu Kırşehir', eğitimde elde ettiği başarılarla 'eğitimde marka şehir' olma kimliğini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen'in bilgilendirme konuşmasının ardından okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Demiryürek ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.