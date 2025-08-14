Kırşehir'de İl Yaşlılık Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kırşehir'de İl Yaşlılık Çalıştayı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İl Yaşlılık Çalıştayı'nda, yaşlı bireylerin ihtiyaçları ve sorunları masaya yatırıldı. Vali Murat Sefa Demiryürek, yaşlılık döneminin geleceğe aktarılan bilgi birikimi açısından önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, yaşlılık döneminin bilgelik, olgunluk ve hayat tecrübelerinin en yoğun hissedildiği, geçmişin birikimlerinin gelecek nesillere aktarıldığı en değerli zaman dilimi olduğunu belirtti.

Ülkede 65 yaş ve üzeri nüfus oranının her geçen yıl arttığını, sağlık hizmetlerinden sosyal güvenceye, ekonomik destekten aktif yaşama, bakım modellerinden hak temelli uygulamalara kadar her alanda yaşlıları kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Demiryürek, "Yaşlılık Çalıştayı, ilimizde yaşayan yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini tespit etmek, yerel dinamikler ışığında uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek ve ulusal politikalara katkı sağlamak açısından son derece kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da Valilikler himayesinde yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla Yaşlılık Çalıştayı'nın gerçekleştirildiğini kaydetti.

Programa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaraylı taraftarlara Osimhen müjdesi
