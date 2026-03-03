Haberler

Kırşehir'de kıraathaneye silahlı saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de husumetlisinin kıraathanesine tabancayla ateş açan C.P., cam parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay sonrasında C.P. gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de husumetlisinin kıraathanesine tabancayla ateş açıp, kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan C.P., gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Medrese Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Husumetlisinin kıraathanesinin önüne gelen C.P., iş yerinin camına doğru 1 el, havaya ise 5 el ateş etti. Ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı. İçeride oyun oynayan 2 kişi cam parçalarının isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.P., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelinin, polis merkezinde işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler