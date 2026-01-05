Kırşehir'de hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan S.U. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette bulunarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U'nun yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel