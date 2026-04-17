Kırşehir'de gümrük kaçağı 1605 paket sigara ele geçirildi

Kırşehir'de bir markette 1605 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kırşehir İl ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce icra edilen denetlemeler sırasında bir markette, bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1605 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli F.K hakkında adli ve idari işlem yapıldı.