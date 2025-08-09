Kırşehir'de Geçici Tarım İşçileri Çocuklarına Sosyal Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri, geçici tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik sosyal destek çalışması başlatarak, çocuklara eğitim ve oyun imkanları sunarak hediyeler dağıttı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, kentteki geçici tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal destek çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka illerden kente tarım işçisi olarak çalışmaya gelen ailelerin çocuklarına yönelik sosyal destek çalışması başlattı.

Kızılırmak havzası çevresinde yoğun olarak bulunan işçiler ile çocuklarını ziyaret eden ekipler, çocuklarının eğitim, oyun ve eğlence ihtiyacı olduğunu tespit etti.

Aydoğmuş, Karaarkaç ve Kıran köylerindeki işçi aileleriyle görüşen ekipler, çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, ekipler kendileriyle oyunlar da oynadı.

Ekipler, ailelere güvenlik hizmetleri hakkında bilgilendirmede de bulundu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.