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Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U, ilçede düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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