Kırşehir'de hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu S.Y, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.