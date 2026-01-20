Haberler

Kırşehir'de firari hükümlü yakalalndı

Kırşehir'de firari hükümlü yakalalndı
Güncelleme:
Kırşehir'de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.B, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

