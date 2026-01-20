Kırşehir'de firari hükümlü yakalalndı
Kırşehir'de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.B, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel