Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.

Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.