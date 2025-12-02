Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kırşehir'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, JASAT ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezine yakın bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel