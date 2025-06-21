Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan İ.G., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hükümlünün toplamda 16 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ankara Caddesi'nde uygulama yapan bekçiler, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ile "gece vakti silahlı yağma" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan İ.G'yi yakaladı.

Toplam 16 ayrı suçtan da kaydı bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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