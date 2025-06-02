Kırşehir'de EÜAŞ Depo Yangını Söndürüldü

Kırşehir'de EÜAŞ Depo Yangını Söndürüldü
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde Elektrik Üretim AŞ'ye ait bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo içerisinde bazı malzemeler zarar gördü.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde faaliyet gösteren Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Hirfanlı köyü mevkisinde EÜAŞ'ye ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alev depo binasının tamamını sardı.

İhbarı üzerine bölgeye Kırşehir ve Kaman'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Hirfanlı Uygulamalı Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı itfaiye aracının da katıldığı çalışmalarda yangın söndürüldü.

Yangında depo hasar gördü.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ekiplerin etkili ve hızlı müdahalesiyle yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"Depo içerisinde yer alan bazı muhtelif malzemelerin zarar gördüğü belirlenmiştir. Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde elektrik tesisatından kaynaklı olabileceği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerekli teknik çalışmalar başlatılmıştır. Adli tahkikat süreci adli makamların talimatıyla yürütülecektir. Devletimizin ilgili tüm birimleriyle süreci yakından takip ettiğimizi, gerekli tüm tedbirlerin gecikmeksizin alındığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, meydana gelen yangın olayından etkilenen tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletirim."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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