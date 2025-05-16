Kırşehir'de Engellilere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Kırşehir'de Engellilere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yapılan törenle, 20 engelli birey temsili askerlik heyecanını yaşadı ve yemin etti. Törende Kırşehir Valisi, engellilerin vatan hizmetini sembolik olarak yerine getirmelerinin önemine vurgu yaptı.

KIRŞEHİR'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 20 engelli, İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, 20 engellinin temsili askerlik yapması için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, davetliler ve engellilerin aileleri katıldı. Askerler tarafından karşılanan engellilerin ilk olarak kayıtları yapıldı. Sonrasında tıraş edilen engellilere komando kıyafetleri giydirildi. Ardından engelliler için yemin töreni yapıldı. Yemin töreninde engelliler tüfek ve Türk bayraklarına ellerini basarak askerlik yemini etti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, "Bugün burada, yüreklerimizi gurur ve onurla dolduran çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen Temsili Askerlik Töreni vesilesiyle, kutsal vatan hizmetini sembolik de olsa yerine getirmek üzere burada bulunan özel gereksinimli evlatlarımızı ve onların kıymetli ailelerini en içten duygularımla selamlıyorum. Anayasamızda belirtildiği üzere vatan hizmeti her Türk vatandaşının hakkı ve ödevidir. Bu temel anlayış doğrultusunda, engelli vatandaşlarımızın da bu kutsal görevi temsilen yerine getirebilmeleri için her yıl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 'Temsili Askerlik Uygulaması' düzenlenmektedir. Bugün burada, gururla asker üniformasını giyen gençlerimiz, bir günlüğüne de olsa Mehmetçik olmanın onurunu yaşamaktadır. Bu anlamlı gün, sadece bir üniforma giymekten ibaret değildir; aynı zamanda 'Vatan söz konusuysa biz de buradayız!' diyen güçlü bir inancın ifadesidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Fahrettin Toker/Kırşehir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.