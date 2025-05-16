Kırşehir'de Engelli Bireyler, Temsili Askerlik Yaparak Gurur Duydu

Kırşehir'de Engelli Bireyler, Temsili Askerlik Yaparak Gurur Duydu
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Kırşehir'de 20 engelli birey, düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. Vali Demiryürek, gençlerin azimle vatan sevgisini sergilediğini vurguladı ve Engelliler Haftası'nı kutladı.

Kırşehir'de 20 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de askeri üniforma giyen engelliler, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve ant içti.

Törende konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, tören kapsamında gururla asker üniformasını giyen gençlerin, bir günlüğüne de olsa "Mehmetçik" olmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Onların kendilerini sınırlayan hiçbir engeli tanımadan, yaşama sımsıkı tutunmaları ve bunu yaparken de gösterdikleri azim, kararlılık ve cesaretin herkese ilham verdiğini vurgulayan Demiryürek, "Engelli olmak hayallerin, ideallerin ve vatan sevgisinin önünde bir engel değildir. Asıl olan, umudu diri tutmak, azimle yürümek ve hayata sıkı sıkıya tutunmaktır. Bu irade, işte bugün burada hepimize örnek olacak şekilde sergilenmektedir. Başta bugün gururla yemin eden özel bireylerimiz olmak üzere, tüm engelli vatandaşlarımızın ve kıymetli ailelerinin Engelliler Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Engelli kardeşlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemin töreni, Vali Demiryürek ve beraberindeki protokolün engellilere, terhis belgelerini vermesi ile tamamlandı.

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini aileleriyle yaşadı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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