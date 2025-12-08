Kırşehir'de emniyet ve jandarmaya törenle 73 araç verildi

KIRŞEHİR'de kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarına toplam 73 araç, düzenlenen törenle verildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen araç teslim törenine Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen katıldı. Kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla güvenlik güçlerinin araç filosuna yeni araçlar eklendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne 48, ilçe jandarma komutanlıklarına ise 25 araç olmak üzere toplam 73 araç törenle hizmete alındı. Kentin huzur ve güvenliğine güç katacak, emniyet ve jandarma teşkilatının sahadaki çalışmalarını artıracak önemli bir yatırımı hep birlikte hizmete almanın gururunu yaşadıklarını aktaran Vali Murat Sefa Demiryürek, "Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen '9 bin 200 Yeni Araç Hizmete Alım Töreni'ni büyük bir gururla takip ettik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla atılan bu büyük adımın bugün Kırşehir'deki yansımasını, bu topraklara getirdiği bereketi hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüze 48, ilçe jandarma komutanlıklarımıza ise 25 olmak üzere toplam 73 yeni araç tahsis edilmiştir. Ayrıca, şu anda fabrikada giydirme çalışmaları süren 14 araç da en kısa sürede filomuza katılacaktır. Böylece toplam 87 araç, güvenlik teşkilatlarımızın görevlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirmesi amacıyla hizmete sunulacaktır" dedi.