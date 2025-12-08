Haberler

Kırşehir'de emniyet ve jandarmaya törenle 73 araç verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KIRŞEHİR'de kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarına toplam 73 araç, düzenlenen törenle verildi.

KIRŞEHİR'de kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarına toplam 73 araç, düzenlenen törenle verildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen araç teslim törenine Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen katıldı. Kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla güvenlik güçlerinin araç filosuna yeni araçlar eklendi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne 48, ilçe jandarma komutanlıklarına ise 25 araç olmak üzere toplam 73 araç törenle hizmete alındı. Kentin huzur ve güvenliğine güç katacak, emniyet ve jandarma teşkilatının sahadaki çalışmalarını artıracak önemli bir yatırımı hep birlikte hizmete almanın gururunu yaşadıklarını aktaran Vali Murat Sefa Demiryürek, "Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen '9 bin 200 Yeni Araç Hizmete Alım Töreni'ni büyük bir gururla takip ettik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla atılan bu büyük adımın bugün Kırşehir'deki yansımasını, bu topraklara getirdiği bereketi hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüze 48, ilçe jandarma komutanlıklarımıza ise 25 olmak üzere toplam 73 yeni araç tahsis edilmiştir. Ayrıca, şu anda fabrikada giydirme çalışmaları süren 14 araç da en kısa sürede filomuza katılacaktır. Böylece toplam 87 araç, güvenlik teşkilatlarımızın görevlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirmesi amacıyla hizmete sunulacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title