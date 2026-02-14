Kopan elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılıp öldü

KIRŞEHİR'deki kopup evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılan Resul Avcıoğlu (53), hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Ulupınar köyünde meydana geldi. Resul Avcıoğlu, koparak evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapıldı. Avcıoğlu'nun durumu fark eden çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Avcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Avcıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.