Haberler

Kopan elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılıp öldü

Kopan elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılıp öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Ulupınar köyünde, kopan elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılan 53 yaşındaki Resul Avcıoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

KIRŞEHİR'deki kopup evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapılan Resul Avcıoğlu (53), hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Ulupınar köyünde meydana geldi. Resul Avcıoğlu, koparak evinin önüne düşen elektrik telini kaldırmaya çalışırken akıma kapıldı. Avcıoğlu'nun durumu fark eden çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Avcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Avcıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu