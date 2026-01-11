Haberler

Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandı

Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeni hazırladığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Denetimler sırasında, kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalışan iki kişi suçüstü yakalandı.

Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı öncesi adaylara yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik düzenekle sınava girmeye çalışan T.A. ve A.B. suçüstü yakalandı.

Bu kişilerin üst aramasında, 2 gizli kamera, 2 mobil modem ve ses aktarım cihazı ile 2 kulaklık ele geçirildi.

İncelemede, kopya düzeneğini organize ettiği belirlenen S.Ş. de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
