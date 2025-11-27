Haberler

Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Usulsüzlük Yapıldı

Kırşehir'de yapılan ehliyet sınavında kopya düzeneği ile usulsüzlük yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Denetim sırasında ele geçirilen cihazlarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma yaptı.

Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinin aradı.

Aramada, E.K'nin üzerinde sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 1 kulak içi dinleme cihazı, 1 gizli kamera ile 1 kablosuz veri aktarma cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca E.K'nin bağlantılı olduğu kişilerin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
