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Kırşehir'de ehliyet sınavında gizli kamera düzeneğiyle 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kırşehir'de ehliyet sınavında gizli kamera düzeneğiyle 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin üzerinde gizli kamera, kulak içi dinleme ve kablosuz veri aktarma cihazları ele geçirilirken zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezinde sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, F.D'nin üzerinde sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş gizli kamera, kulak içi dinleme ve kablosuz veri aktarma cihazları ele geçirdi.

F.D. ve bağlantılı olduğu S.Ş. gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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