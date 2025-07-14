Kırşehir'de Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi. Olay, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza uygulandı.

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Sürücü F.Ö'ye drift atarak çevreyi rahatsız etmek suçundan 46 bin 300 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır mağarada kızlarıyla yaşayan anneden ilginç savunma

Yıllardır mağarada kızlarıyla yaşayan anneden ilginç savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.