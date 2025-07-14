Kırşehir'de Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza
Kırşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 300 lira ceza kesildi. Olay, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.
Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 300 lira ceza uygulandı.
Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
Sürücü F.Ö'ye drift atarak çevreyi rahatsız etmek suçundan 46 bin 300 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel