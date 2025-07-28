Kırşehir'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Kırşehir'de drift atan bir sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplamda 46 bin 392 lira para cezası kesildi.
Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Çukurçayır Mahallesi'nde otomobiliyle drift atan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.
Sürücü E.D.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince drift atarak çevreyi rahatsız etmek suçundan 46 bin 392 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel