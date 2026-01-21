Haberler

Kırşehir merkezli 9 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kırşehir merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kendilerini polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kırşehir merkezli Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda F.U.Y., H.Y., E.T, Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polis ekipleri ele geçirilen ziynet eşyalarını sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

