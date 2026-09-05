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Kırşehir'de Tır Devrildi: 4 Büyükbaş Telef Oldu

Kırşehir'de Tır Devrildi: 4 Büyükbaş Telef Oldu
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Kırşehir'in Boztepe ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

C.O. idaresindeki 38 AHB 551 plakalı tır, Kırşehir-Boztepe kara yolu Karacaören mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, dorsenin altında kalan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Araçta bulunan diğer hayvanlar ise çevredekilerin ve ekiplerin desteğiyle kara yolunun dışında güvenli bir bölgeye alındı.

Kaynak: AA
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