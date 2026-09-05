Kırşehir'de Tır Devrildi: 4 Büyükbaş Telef Oldu
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
C.O. idaresindeki 38 AHB 551 plakalı tır, Kırşehir-Boztepe kara yolu Karacaören mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada, dorsenin altında kalan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Araçta bulunan diğer hayvanlar ise çevredekilerin ve ekiplerin desteğiyle kara yolunun dışında güvenli bir bölgeye alındı.
Kaynak: AA